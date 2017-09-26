Полпред Цуканов в Карелии: "Романтические отношения с населением закончились"

Полномочный представитель президента в Северо-западном федеральном округе заявил о том, что новая команда карельского правительства должна действовать решительно и быстро.

"Нет времени на раскачку. Люди сегодня ждут перемен. Уже с сегодняшнего дня романтические отношения с населением закончились. Завтра утром люди начнут оценивать шаги", - заявил Николай Цуканов после заседания республиканского правительства в Петрозаводске.

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