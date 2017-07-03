09:18, 03 Июля 2017
Получивший премию 120 млн рублей директор "Почты России" ушел в отставку
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Временно исполняющей обязанности гендиректора назначена Ольга Осина.
Об этом сообщил министр связи Николай Никифоров. До их пор Ольга Осина занимала пост первого заместителя и курировала в компании финансовые и административные вопросы, пишет "Эхо Москвы".
Контракт предыдущего главы "Почты России" Дмитрия Страшнова истёк 1 июля. В начале этого года прокуратура выявила злоупотребления в начислении премий руководителям компании. Следователи полагают, что Страшнов за последние годы необоснованно получил более 120 миллионов рублей.
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