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Новости. Общество
09:18, 03 Июля 2017
фото: Дмитрий Страшнов. Фото Сергея Севастьянова/ТАСС

Получивший премию 120 млн рублей директор "Почты России" ушел в отставку

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Временно исполняющей обязанности гендиректора назначена Ольга Осина.

Об этом сообщил министр связи Николай Никифоров. До их пор Ольга Осина занимала пост первого заместителя и курировала в компании финансовые и административные вопросы, пишет "Эхо Москвы".

Контракт предыдущего главы "Почты России" Дмитрия Страшнова истёк 1 июля. В начале этого года прокуратура выявила злоупотребления в начислении премий руководителям компании. Следователи полагают, что Страшнов за последние годы необоснованно получил более 120 миллионов рублей.

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Комментарии

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User
2017-07-03 09:36:58
4 года на руководящей должности госпредприятия, и можно не работать всю оставшуюся жизнь. Настоящий "эффективный менеджер"! Иностранным капиталистам такое даже не снилось.
Ольга
2017-07-03 09:34:27
Вот так и разбазариваются в России народные денежки,да налоги предпринимателей,сегодня пишут что 1,6 миллиардов долларов "ушли" из России за последний период,инвесторы выводят деньги,это рекордное число за последнее время,не удивляет,что люди бегут и отсюда.....нефть если упадёт до 25-30 ,то чем всё закончится догадаться не трудно...
Это же надо быть таким наглым ,120.000.000.р прихапнул,уж простите ,а почтальоны по 6000р.получают....
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