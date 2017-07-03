Получивший премию 120 млн рублей директор "Почты России" ушел в отставку

Временно исполняющей обязанности гендиректора назначена Ольга Осина.

Об этом сообщил министр связи Николай Никифоров. До их пор Ольга Осина занимала пост первого заместителя и курировала в компании финансовые и административные вопросы, пишет "Эхо Москвы".

Контракт предыдущего главы "Почты России" Дмитрия Страшнова истёк 1 июля. В начале этого года прокуратура выявила злоупотребления в начислении премий руководителям компании. Следователи полагают, что Страшнов за последние годы необоснованно получил более 120 миллионов рублей.