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15:15, 29 Мая 2017

Получившим астрономические счета за тепло жителям Чалны сделают перерасчет

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Жильцам новых домов в поселке Чална в Карелии, которые получили астрономические счета за тепло, сделают перерасчет, сообщили в компании "ТГК-1".

Как ранее писала "Столица на Онего", жильцы нескольких домов по улице Светлой, построенных по программе расселения аварийного жилья, были шокированы апрельскими счетами за тепло.

"Раньше у меня были печки, и было проще. Куплю машину дров за 8 тысяч – и топлю полгода. А теперь я получаю счета за отопление и гадаю, где взять деньги: за апрель с меня требуют почти 5 тысяч рублей", - рассказала в начале мая одна из местных жительниц, Любовь Тарассу.

В похожей ситуации оказались более сотни человек.

Сегодня в ПАО "ТГК-1", которая выставила счета за тепло, нам сообщили, что жителям сделают перерасчет.

"В феврале 2017 года специалисты ПАО "ТГК-1" выявили неисправность в работе прибора учета, фиксирующего потребленное тепло по адресам: п. Чална, ул. Светлая, 18,20,22. Энергетики уведомили соответствующую организацию с просьбой исправить выявленные нарушения. Неисправность прибора не была устранена до апреля 2017 года. В том случае, если прибор учета не установлен или не исправен, согласно постановлению правительства РФ от 6 мая 2011 г. N 354 "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов", ресурсоснабжающая организация обязана начислять плату за тепло по нормативу. Тем не менее, потребителям по улице Светлой в поселке Чална будет сделан перерасчет согласно имеющимся данным о показаниях общедомового прибора учета тепловой энергии. Скорректированную сумму потребители смогут увидеть уже в майских квитанциях. "ТГК-1" проинформировала администрацию поселения о произведенном перерасчете. Помимо этого, в подъездах домов были размещены объявления о произведенном перерасчете", - говорится в сообщении компании.

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