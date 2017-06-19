Помещения муниципального "Дома мод" в Петрозаводске выставят на торги

Власти Петрозаводска планируют до конца года завершить ликвидацию муниципального предприятия "Дом мод" и провести приватизацию принадлежащих ему помещений.

Об этом говорится в официальном ответе администрации города на запрос деловой интернет-газеты "Вести Карелии" о судьбе предприятия.

Решение о ликвидации ПМУП "Дом мод" было принято в 2014 году Петрозаводским городским советом. Этой процедурой занимается ликвидационная комиссия. Предприятие давно не работает.

Подробности – по ссылке.