14:17, 19 Июня 2017
Помещения муниципального "Дома мод" в Петрозаводске выставят на торги
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Власти Петрозаводска планируют до конца года завершить ликвидацию муниципального предприятия "Дом мод" и провести приватизацию принадлежащих ему помещений.
Об этом говорится в официальном ответе администрации города на запрос деловой интернет-газеты "Вести Карелии" о судьбе предприятия.
Решение о ликвидации ПМУП "Дом мод" было принято в 2014 году Петрозаводским городским советом. Этой процедурой занимается ликвидационная комиссия. Предприятие давно не работает.
Подробности – по ссылке.
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