"Понадобится больше следователей": что ждет избирателей

В Карелии выборы главы республики будут проводиться после 15-летнего перерыва. Что принципиально новое ждет избирателей, разбирался политолог Олег Реут.

Особый интерес вызывает инициатива федеральных парламентариев дополнить Уголовный кодекс Российской Федерации новой статьей 142.2 "Незаконные выдача и получение избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования на референдуме". Поправки в уголовный закон подготовили Председатель комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников и руководитель аналогичного комитета Совета Федерации Андрей Клишас.

Российское правительство в отзыве на законопроект констатирует важность борьбы с организаторами "каруселей" на выборах и поддерживает идею, предлагающую лишать свободы нарушителей закона.

Так, если член комиссии выдаст гражданину бюллетень для того, чтобы он проголосовал вместо другого избирателя или больше одного раза в ходе одного и того же голосования, ему будет грозить штраф на сумму от 100 до 300 тысяч рублей либо лишение свободы сроком до четырех лет. Так же будет наказываться выдача избирателям уже заполненных бюллетеней.

Самого избирателя, получившего бюллетень для голосования вместо других избирателей или для того, чтобы проголосовать более одного раза, по новым поправкам оштрафуют на сумму от 200 до 500 тысяч рублей либо посадят на срок до четырех лет.

Лишение свободы на срок до пяти лет будет грозить тем, кто организовал "карусель", если вышеуказанные преступления совершены группой лиц, в том числе по предварительному сговору или организованной группой.

Как известно, голосование по схеме "каруселей", когда голосующих с открепительными удостоверениями возили по избирательным участкам на автобусах, стало одной из причин массовых выступлений "за честные выборы" в 2011-2012 годах. В Карелии подобные схемы практически не применялись, но широкая практика их задействования фиксировалась наблюдателями в Ленинградской области и Санкт-Петербурге.

Правительство России в своём официальном отзыве, поддерживая законопроект, высказало к нему, однако, несколько замечаний. Основное заключается в том, что принятие законопроекта "может повлечь за собой увеличение штатной численности и, следовательно, дополнительных расходов федерального бюджета на содержание следователей Следственного комитета". Насколько вырастет численность следователей и расходы бюджета, в отзыве не уточняется. При этом в нём указано, что, согласно Бюджетному кодексу, парламентарии должны будут прописать в законопроекте источники финансирования для его исполнения.

Естественно, чуть несколько иронично звучит оценка "Потребуется больше следователей!", но, с другой стороны, только через корректировку действующего уголовного кодекса будет изменено отношение правоохранительных органов к делам об электоральных фальсификациях.

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