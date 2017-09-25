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Новости. Общество
16:04, 25 Сентября 2017

Понтонную переправу в Соломенное запретили открывать

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Временный понтонный мост в Соломенное откроют только после согласования с ГИБДД, сообщили в администрации Петрозаводска.

Сегодня в Петрозаводска продолжается установка понтонной переправы в Соломенное. На данный момент движение по понтону запрещено.

Как отметили в ГИБДД Петрозаводска, открывать понтонную переправу без установленных ограждений, освещения и дорожных знаком небезопасно.

В мэрии, в свою очередь, заверили, что понтонная переправа не будет открыта до тех пор, пока не пройдет согласования в ГИБДД и не станет безопасной для граждан, так как по ней пойдут пассажирские автобусы.

Напомним, что временный понтонный мост устанавливают инженерные войска. Ранее планировалось, что переправу откроют уже в понедельник 25 сентября.

При этом замглавы города Юлия Мизинкова отметила, что временный понтонный мост не выдерживает заморозков, поэтому власти Петрозаводска надеются, что подрядчик возведет новый мост в ноябре этого года.

В настоящее время по заказу администрации города на Онежском судостроительном заводе строится новый мост для соломенской переправы. Согласно утвержденному проекту, новый наплавной мост предусматривается в виде судна с длинной корпуса между носовым и кормовым перпендикулярами в 90,75 метра, шириной по ватерлинии - 7 метров, габаритной шириной – 7,8 метра, высотой бортов - 2,70 метра, осадкой около 0,5 метра. Разрешена его круглогодичная эксплуатация, в том числе в ледовых условиях.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Инженер Брунс
2017-09-25 16:43:24
пятая колонна ликует, опять жителям нагадили
ненец
2017-09-25 17:40:26
Инженер Брунс, именно нагадили! И именно опять! Ну что с вас жопоруких и тупоголовых запутинцев взять -то?
Один, правда, инаугуированный 17-ю процентами.
Поздравляю тебе!
новый
2017-09-25 16:18:51
Так облажаться в день инаугурации не каждому дано. Иришка подкинула проблему.
gaudealis
2017-09-25 16:18:34
Куча вопросов по этому "временному мосту". Была ли проведена предварительная экспертиза проекта? Ведётся ли строительство в строгом соответствии с проектом? Допустимо ли, чтобы строительство велось силами людей, не имеющих соответствующей квалификации?
И - самое главное - если впоследствии при эксплуатации этого моста произойдёт какое-нибудь ЧП и пострадают люди, то кто за это всё будет отвечать?
Вепс
2017-09-25 16:08:59
Мне сердце вещует, что этот понтон закроют, так и не открыв.
ненец
2017-09-25 17:42:20
Вепс, не веришь своим сопле менникам едросовцам? Не узнаю товарища Вепса! Заболел.
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