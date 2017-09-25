Понтонную переправу в Соломенное запретили открывать

Временный понтонный мост в Соломенное откроют только после согласования с ГИБДД, сообщили в администрации Петрозаводска.

Сегодня в Петрозаводска продолжается установка понтонной переправы в Соломенное. На данный момент движение по понтону запрещено.

Как отметили в ГИБДД Петрозаводска, открывать понтонную переправу без установленных ограждений, освещения и дорожных знаком небезопасно.

В мэрии, в свою очередь, заверили, что понтонная переправа не будет открыта до тех пор, пока не пройдет согласования в ГИБДД и не станет безопасной для граждан, так как по ней пойдут пассажирские автобусы.

Напомним, что временный понтонный мост устанавливают инженерные войска. Ранее планировалось, что переправу откроют уже в понедельник 25 сентября.

При этом замглавы города Юлия Мизинкова отметила, что временный понтонный мост не выдерживает заморозков, поэтому власти Петрозаводска надеются, что подрядчик возведет новый мост в ноябре этого года.

В настоящее время по заказу администрации города на Онежском судостроительном заводе строится новый мост для соломенской переправы. Согласно утвержденному проекту, новый наплавной мост предусматривается в виде судна с длинной корпуса между носовым и кормовым перпендикулярами в 90,75 метра, шириной по ватерлинии - 7 метров, габаритной шириной – 7,8 метра, высотой бортов - 2,70 метра, осадкой около 0,5 метра. Разрешена его круглогодичная эксплуатация, в том числе в ледовых условиях.