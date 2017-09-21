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Новости. Криминал
14:53, 21 Сентября 2017
фото: ptzgovorit.ru

Попавшийся на взятках бывший правительственный чиновник расплакался в суде

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Прокуратура попросила посадить бывшего зама председателя Контрольного комитета Карелии Алексея Бобылева на 7 лет и оштрафовать на 5 млн рублей за взятки и злоупотребление служебными полномочиями, передал корреспондент "Столицы на Онего".

Такое требование представитель гособвинения Денис Кудлай заявил в прениях по делу Бобылева, рассмотрение которого началось в четверг в Петрозаводском городском суде.

Бобылеву предъявлено обвинение в получении взяток (семь эпизодов) и злоупотреблении служебными полномочиями.

Адвокат Бобылева попросил суд учесть кредитную историю его подзащитного, семейные обстоятельства, чистосердечное признание и помощь следствию и не назначать штраф.

Кроме того, защита попросила назначить Бобылеву наказание, не связанное с реальным лишением свободы с максимальным испытательным сроком.

В своем последнем слове Бобылев заявил, что раскаивается.

В финале речи бывший чиновник заплакал.

Как следует из материалов дела, в 2016 году председатель Контрольного комитета Карелии Виталий Галкин и его заместитель Алексей Бобылев, вступив в предварительный сговор, направленный на систематическое получение взяток, привлекли в качестве посредника водителя управления делами правительства Окладникова в обмен на денежное вознаграждение. Как считает следствие, за взятки в 320 тысяч рублей они обеспечивали коммерсантам ускорение получения ими лицензий на право торговли алкогольной и спиртосодержащей продукцией, а также незаконное освобождение от административной ответственности за нарушение правил оборота алкоголя.

Бобылев и Окладников написали явки с повинной, а также заключили досудебное соглашение о сотрудничестве для рассмотрения их дела в особом порядке. В результате чего суд не может назначить им наказание в размере более двух третей от максимально возможного.

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Комментарии

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кир
2017-09-21 15:32:31
Меня не публикуете, когда выразил мнение о казни.
эдуард3
2017-09-21 15:24:29
Слезы чиновника.

Начало:
Настало время -все заплачут, у Государства кто украл.
И здесь пример все яркий видим, не зря копали , ох незря!

/Продолжение напишу , если кому то интересно./



Гарик
2017-09-21 15:16:18
Если до приговора уже плачет , что ж с ним будет там , видимо руководить будут им ))) Вот он уровень чинуш (((
новый
2017-09-21 15:15:28
Расплакался... В детстве был капризным мальчиком и отрывал куклам головы
User
2017-09-21 15:09:59
Я бы за 5 млн. тоже расплакался и раскаялся, не велик труд.
кир
2017-09-21 15:26:31
User, разочаровал меня. Чем ты лучше других при такой публичной самооценке? Тогда не пиши как другим жить.
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