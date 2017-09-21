Попавшийся на взятках бывший правительственный чиновник расплакался в суде

Прокуратура попросила посадить бывшего зама председателя Контрольного комитета Карелии Алексея Бобылева на 7 лет и оштрафовать на 5 млн рублей за взятки и злоупотребление служебными полномочиями, передал корреспондент "Столицы на Онего".

Такое требование представитель гособвинения Денис Кудлай заявил в прениях по делу Бобылева, рассмотрение которого началось в четверг в Петрозаводском городском суде.

Бобылеву предъявлено обвинение в получении взяток (семь эпизодов) и злоупотреблении служебными полномочиями.

Адвокат Бобылева попросил суд учесть кредитную историю его подзащитного, семейные обстоятельства, чистосердечное признание и помощь следствию и не назначать штраф.

Кроме того, защита попросила назначить Бобылеву наказание, не связанное с реальным лишением свободы с максимальным испытательным сроком.

В своем последнем слове Бобылев заявил, что раскаивается.

В финале речи бывший чиновник заплакал.

Как следует из материалов дела, в 2016 году председатель Контрольного комитета Карелии Виталий Галкин и его заместитель Алексей Бобылев, вступив в предварительный сговор, направленный на систематическое получение взяток, привлекли в качестве посредника водителя управления делами правительства Окладникова в обмен на денежное вознаграждение. Как считает следствие, за взятки в 320 тысяч рублей они обеспечивали коммерсантам ускорение получения ими лицензий на право торговли алкогольной и спиртосодержащей продукцией, а также незаконное освобождение от административной ответственности за нарушение правил оборота алкоголя.

Бобылев и Окладников написали явки с повинной, а также заключили досудебное соглашение о сотрудничестве для рассмотрения их дела в особом порядке. В результате чего суд не может назначить им наказание в размере более двух третей от максимально возможного.