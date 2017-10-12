Попавшую на интерактивную карту ОНФ свалку на острове в Карелии ликвидируют

Незаконная свалка аккумуляторов на карельском острове в Ладожском озере, попавшая на "Интерактивную карту свалок" Общероссийского народного фронта (ОНФ), будет ликвидирована до конца навигации.

Об этом ТАСС сообщил первый заместитель министра по природопользованию и экологии республики Алексей Павлов.

По его словам, специалисты министерства и управления Росприроднадзора также проверят на наличии свалок аккумуляторов другие острова Ладожского озера в Карелии, где размещаются маяки.

Ранее в пресс-службе карельского отделения ОНФ рассказали, что жители Сортавальского района обнаружили на острове Суури-Вирулуото опасную свалку отработанных аккумуляторов для маяка и обозначили ее на карте ОНФ. Активисты движения обратились к карельским властям и в управление Росприроднадзора с просьбой о ее ликвидации.

Как рассказали ТАСС в ФБУ "Администрация "Волго-Балт", планируется, что навигация на Ладожском озере завершится 15 ноября.

В настоящий момент, по данным регионального отделения ОНФ, на карте свалок жители Карелии отметили 179 объектов, из которых 65 уже убрано, а 109 находятся в работе.