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14:20, 30 Июня 2017

Попову разрешили покинуть Испанию, но он пока не планирует возвращаться в Финляндию

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Испания не имеет претензий к члену партии "Яблоко", бизнесмену из Карелии Василию Попову.

По данным Губернiя Daily, бизнесмену выдали паспорт, и теперь он может покинуть страну, если у него будет такое желание. Правда, по признанию политика, планов уезжать из Испании у него пока нет.

По словам Попова, Россия должна была в течение 40 дней направить в Испанию документы, относительно его экстрадиции на родину, но бумаги не поступили даже в течение 80 дней. Генеральная прокуратура их не направила.

"Я еще два-три месяца планирую провести в Испании. Я снял квартиру, и ко мне приезжают дети. Осенью вернусь в Финляндию. Жить в ближайшие годы собираюсь там. Это ближе к Карелии и работе. В работе российских правоохранительных органов я уже не ищу логику. Возможно, это (непредоставление) документов на экстрадицию в Россию) связано со слабостью предъявляемых обвинений, раз уж даже Финляндия (на них) не купилась", - сказал Попов изданию 7х7.

"Возможно, это связано с отъездом заказчиков моего преследования [из Карелии]. Что касается дела "Петропита", то прокуратура будет поддерживать обвинение, несмотря на его нелепость и отсутствие доказательств. Не удивлюсь, если в прениях прокурор просто воспроизведет обвинительное заключение. Ведь дело направлял в суд лично (прокурор Карелии) Карен Габриэлян", - отметил Василий Попов.

Политик переехал в Финляндию в марте 2015 году. Через несколько месяцев после этого российские власти возбудили против него уголовное дело и заочно арестовали. Тогда же Россия потребовала выдачи Попова для судебного разбирательства по делу "Петропита". Попов отрицает все обвинения и считает, что является жертвой политических гонений.

В феврале 2017 года Попов получил политубежище в Финляндии. Миграционная служба пришла к выводу, что у Попова имеются основания опасаться "преследований на своей родине". Убежище ему предоставили на 4 года.

В апреле Попова задержали в Испании, где он отдыхал на Канарских островах и поместили под стражу, а позже отпустили на свободу.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Mike
2017-06-30 14:50:22
Было бы чему завидовать. Беглый человек, с женой не может жить вместе. Тот, кто хотел у нас и так уехал в Европу без всяких там амбиций политических и попытками строить из себя жертву. Собрались и свалили. Сам стучал на других, пусть из себя героя не делает. Никчемный человичишке.
эдуард3
2017-06-30 14:40:52
Василий, возвращайтесь в Карелию.

Враги низвергнуты с престола
И обвинений больше нет.
Так может снова к нам в Россию
С Народом нашим разделяя кров и хлеб.

Никто не спорит, там тепло и солнце
У нас в Карелии один дубак!
Но дали снова нам воды горячей
Теперь то - смело приезжай!

Нужно твое уменье коммерсанта
Налоги тоже бы не плохо пополнять!
И земляки твои родные
Давно заждались здесь тебя.

Договорись, ведь все умеешь
С политикой в СМИ говорил, что завязал!
Сто лет Карелии на Родине ты встретишь
И это красочный для всех бы был финал.


Радик
2017-06-30 14:28:11
Вот оно,человеческое счастье,отказался от бессмысленной "предвыборной гонки" и свободен!!! Сейчас ему завидуют десятки тысяч людей....,жить по человечески и не бояться стукачей и палачей....эх,нам тут это не светит....да и старость уже пришла...вместе с нищенской пенсией....
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