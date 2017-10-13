Популярный бар закрылся на Древлянке

В Петрозаводске закрылся "Пинта паб", который расположен на Березовой аллее.

"Бар закрыт по техническим причинам", - говорится в объявлении на двери заведения.

В паблике заведения пользователи пишут, что заведение закрыто уже несколько недель.

Комментарием владельцев "Столица на Онего" пока не располагает.