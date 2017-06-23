Новости. Общество
23:30, 23 Июня 2017

Порноактриса предложила пари игрокам сборной России

По теме

У молодой жены Ивана Краско взяли анализ ДНК
23.06.17 19:40
ВИДЕО: Выпускница со сцены заявила о незаслуженной медали одноклассницы
23.06.17 19:10
Осужденные колонии №1 в Карелии получили аттестаты
23.06.17 18:40
Все новости
Загрузка...

Российская порноактриса Алина Henessy предложила пари игрокам сборной России. В случае, если национальная команда выиграет Кубок конфедераций, девушка готова заняться сексом одновременно со всеми игроками сборной.

"Если Россия выиграет Кубок конфедераций, я обещаю самый масштабный гэнг-бэнг в моей карьере со всеми победителями Кубка конфедераций одновременно. Парни, есть смысл очень постараться", - заявила Алина.

Напомним, что ранее порноактириса уже предлагала 16-часовой секс-марафон нападающему "Зенита" Александру Кокорину, если он забьет пять мячей за весеннюю часть чемпионата России, однако Кокорин отличился всего однажды, пишет "Советский спорт".

 

По теме

У молодой жены Ивана Краско взяли анализ ДНК
23.06.17 19:40
ВИДЕО: Выпускница со сцены заявила о незаслуженной медали одноклассницы
23.06.17 19:10
Осужденные колонии №1 в Карелии получили аттестаты
23.06.17 18:40
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
21.06.2017, 14:42
"Я надеюсь"
23.06.2017, 11:42
ВИДЕО: Мама подростка, которого спасатели четвертые сутки ищут на Ладоге, съездила на ток-шоу к Малахову
21.06.2017, 14:51
"Вторым Сямозером это назвать нельзя"
19.06.2017, 19:10
ФОТО: В Сети обсуждают ноги Аллы Пугачевой
20.06.2017, 13:07
Парфенчиков рассказал, как перевернулась лодка с подростками на Ладоге
20.06.2017, 20:52
СРОЧНО: Спасательная операция на Ладоге приостановлена

Аналитика

23.06.2017 11:44
Политкухня
Чтобы хорошему избирателю ничего не мешало
Представители ЦИК России, которые прибыли в Петрозаводск с рабочим визитом, рассказали о новеллах в избирательном законодательстве и ответили на вопросы руководителей региональных отделений политических партий.
"Петрозаводск – любимая столица" 7
21.06.2017 16:20
"Я надеюсь" 7
21.06.2017 14:42
Плач над Сямозером 2
19.06.2017 12:35
Тайная и явная жизнь интерната "Черемушки" 13
16.06.2017 13:44
Вся аналитика

Чтиво

23.06.2017 09:22
Без политики
Один день из жизни мастера-консультанта  ПКФ "Слово"
Отличительная черта современного производства – владение новыми технологиями. А технологии реализуют люди. Как это происходит в сфере автосервиса, мы показываем через рубрику "Один день из жизни ПКФ "Слово".
Замена водительских удостоверений: первые итоги 1
21.06.2017 12:47
Контроль во вред, эхо Сямозера, все вопросы к Путину 2
20.06.2017 12:08
"Торт – это продукт роскоши" 3
19.06.2017 13:00
архив чтиво

Медиа

Импилахти. Спасение подростков
21.06.2017 14:46
все фото и видео

Опрос

Нужно ли сделать улицу Федосовой пешеходной?

Афиша

Сегодня в городе (22)
Трансформеры: Последний рыцарь
Тачки 3
детям
Мумия
Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки
Холодное танго
Весь этот мир
Очень плохие девчонки
МУЛЬТ в кино. Выпуск № 55
детям
Солнечный город
детям
Антропоид
Вся афиша полностью


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»