Порноактриса предложила пари игрокам сборной России

Российская порноактриса Алина Henessy предложила пари игрокам сборной России. В случае, если национальная команда выиграет Кубок конфедераций, девушка готова заняться сексом одновременно со всеми игроками сборной.

"Если Россия выиграет Кубок конфедераций, я обещаю самый масштабный гэнг-бэнг в моей карьере со всеми победителями Кубка конфедераций одновременно. Парни, есть смысл очень постараться", - заявила Алина.

Напомним, что ранее порноактириса уже предлагала 16-часовой секс-марафон нападающему "Зенита" Александру Кокорину, если он забьет пять мячей за весеннюю часть чемпионата России, однако Кокорин отличился всего однажды, пишет "Советский спорт".