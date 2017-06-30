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23:30, 30 Июня 2017

Порносайт создал идеальную секс-куклу на основе запросов пользователей сети

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Одна из крупнейших компаний по производству порно xHamster объявила о выпуске секс-кукол, которые были созданы на основе предпочтений пользователей портала.

укла по имени xHamsterina будет доступна по цене от трех тысяч долларов. Создатели утверждают, что к выпуску готовятся несколько ее вариантов, которые придутся по вкусу разным пользователям порносайта, пишет Лента.ру.

По словам вице-президента компании xHamster, пользователи сайта обычно смотрят порно в одиночестве и им бы пригодился "идеальный партнер".

Внешний вид xHamsterina максимально приближен к виду реальной женщины, а внутри нее имеется «металлический скелет».

Издание отмечает, что создатели по каким-то причинам не упомянули о ее личности, но зато наделили девушку бархатной кожей и внушительным размером груди.

"Она симпатичная, сексуальная, не взрывает мозг, может подержать пиво и никогда не поумнеет", — говорится в описании куклы.

 

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