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23:30, 06 Июня 2017

Порнозвезду арестовали за избиение возлюбленного

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В США 23-летняя порнозвезда Дакота Скай (настоящее имя Лорен Кай Скотт) была арестована в американском городе Пинеллас-Парк за избиение своего молодого человека.

Девушка взбесилась, когда молодой человек велел ей покинуть дом сразу после занятия сексом за то, что та не могла оторваться от телефона, сообщает Вести.ру со ссылокой на The Smoking Gun.

По словам молодого человека порнозвезды, та "расстроилась", когда возлюбленный попросил ее уйти. Скай ударила парня в лицо, расцарапав ему губу и поставив синяк. Пострадавший вызвал полицию.

Порноактрису арестовали и доставили в участок. Вскоре ее отпусили, запретив приближаться к жертве. Скай и пострадавший встречались полгода.

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