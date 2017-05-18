Портал для контроля за использованием личных данных появится в РФ в 2019 году

C помощью этого сайта россияне смогут проверить, какие организации используют их паспортные данные. При желании их дальнейшее использование можно будет запретить.

Портал, с помощью которого россияне смогут проверить, какие организации используют их паспортные данные, будет создан в 2019 году. При желании дальнейшее использование данных можно будет запретить, пишет ТАСС со ссылкой на "Известия".

Отмечается, что инициатива призвана решить проблему неконтролируемого сбора персональных данных компаниями и организациями. По данным газеты, Минкомсвязь направило проект программы в правительство в начале мая.

Как сказал глава Фонда информационной демократии Илья Массух, курирующий направление информационной безопасности данной программы, предполагается разработать требования, которые, в частности, обяжут организации фиксировать на данном портале использование паспортных данных граждан.

"Отвечать за портал будет Роскомнадзор. Источники финансирования для создания сайта еще предстоит определить", - уточнил он, отметив, что необходимо проработать вопрос ответственности компаний за невыполнение данных требований.

Программа "Цифровая экономика" описывает восемь направлений развития: госрегулирование, информационная инфраструктура, исследования и разработки, кадры и образование, информационная безопасность, государственное управление, "умный город" и цифровое здравоохранение.

Проект программы, который подготовило министерство связи и массовых коммуникаций, будет представлен в Казани в рамках IT-конференции ЦИПР (Цифровая индустрия промышленной России).