18:20, 20 Октября 2017
Посетитель бара в Петрозаводске изорвал одежду на охраннике
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Оба участника событий утро встретили в полиции, сообщили в отделе Росгвардии Карелии.
Конфликт, вспыхнувший в ночном заведении на улице Красной в Петрозаводске между 58-летним охранником и 29-летним посетителем, закончился доставлением в полицию.
Сотрудникам вневедомственной охраны, которые приехали на вызов, охранник рассказал, что молодой человек порвал ему одежду и вел себя очень недружелюбно.
Что его толкнуло на такие действия, выяснится в ходе разбирательства. Инцидент произошел около трех часов ночи.
Утро оба участника событий встретили в отделе внутренних дел.
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