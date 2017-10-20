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Новости. Происшествия
18:20, 20 Октября 2017

Посетитель бара в Петрозаводске изорвал одежду на охраннике

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Оба участника событий утро встретили в полиции, сообщили в отделе Росгвардии Карелии.

Конфликт, вспыхнувший в ночном заведении на улице Красной в Петрозаводске между 58-летним охранником и 29-летним посетителем, закончился доставлением в полицию.

Сотрудникам вневедомственной охраны, которые приехали на вызов, охранник рассказал, что молодой человек порвал ему одежду и вел себя очень недружелюбно.

Что его толкнуло на такие действия, выяснится в ходе разбирательства. Инцидент произошел около трех часов ночи.

Утро оба участника событий встретили в отделе внутренних дел.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2017-10-20 18:51:24
Что это за охранник, которому одежду порвал гаденыш. Да ему пасть надо было порвать. Охрана, блин.
однозначно
2017-10-20 18:31:50
И в чем проблема? Халдеи всегда должны быть готовы к развитию таких ситуаций. И при чем здесь полиция?
Гость
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