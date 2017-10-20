Посетитель бара в Петрозаводске изорвал одежду на охраннике

Оба участника событий утро встретили в полиции, сообщили в отделе Росгвардии Карелии.

Конфликт, вспыхнувший в ночном заведении на улице Красной в Петрозаводске между 58-летним охранником и 29-летним посетителем, закончился доставлением в полицию.

Сотрудникам вневедомственной охраны, которые приехали на вызов, охранник рассказал, что молодой человек порвал ему одежду и вел себя очень недружелюбно.

Что его толкнуло на такие действия, выяснится в ходе разбирательства. Инцидент произошел около трех часов ночи.

Утро оба участника событий встретили в отделе внутренних дел.