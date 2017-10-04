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Новости. Общество
09:47, 04 Октября 2017

Посетителей ярмарки в Петрозаводске ждет веселье

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Сельскохозяйственная ярмарка на Инженерной улице начнет работу 6 октября.

Торжественное открытие ежегодной ярмарки сельхозпродукции состоится в субботу, 7 октября. В честь этого события подготовлена праздничная концертная программа, в которой принимает участие известный карельский коллектив - ансамбль народной песни "Зоряйне".

Горожан ждет веселье с национальным колоритом: в программе ярмарочных гуляний – русские хороводы и карельский танец "Крууга", "огневые" плясовые, заводные вокально-хореографические композиции.

Ярмарка встретит гостей выставкой-продажей изделий карельской кухни и праздничной викториной, победители которой получат приз от фирмы, торгующей макаронными изделиями.

В продуктовых рядах можно будет приобрести самую свежую продукцию от предприятий агропромышленного комплекса и индивидуальных предпринимателей из Карелии, России, Республики Беларусь.

Традиционно на ярмарке, которая пройдет с 6 по 15 октября, будет представлен широкий ассортимент товаров местных товаропроизводителей: картофель от ОАО "Совхоз «Толвуйский" и крестьянско-фермерского хозяйства А.П.Ефимова, капуста на засолку от фермерского хозяйства И.В.Шалак, мясная продукция племенного хозяйства "Ильинское" и племсовхоза "Мегрега", молочная продукция ЗАО "Эссойла", рыбная продукция ООО ТД "КИМ КАЛА", хлебобулочные изделия Петрозаводского хлебозавода "Сампо", медовая продукция Карельского общества пчеловодов.

В Петрозаводск привезут яблоки из Липецкой области, растительное масло из Воронежской области и Ставрополья. Впервые на ярмарке будут представлены тульские пряники, и даже самых взыскательных покупателей удивит выбор меда, собранного на пасеках Ростовской, Волгоградской, Белгородской, Пензенской областей, Башкирии, Алтайского и Краснодарского края, Республики Марий Эл.

На ярмарку приедут участники из Новгородской, Ленинградской, Тамбовской областей, Санкт-Петербурга, Республики Беларусь. Из непродовольственных товаров покупателям будут предложены изделия народных промыслов, деревянные конструкции для дачных хозяйств и даже бани под ключ.

По словам начальника отдела потребительского рынка администрации Петрозаводска Ольги Захаровой, по состоянию на 3 октября поступило 214 заявок на 325 мест. В этом году существенно увеличилось число заявок на продажу товаров с автотранспортных средств, особенно высокой будет конкуренция среди продавцов овощей. Места для пенсионеров, предлагающих горожанам продукцию, которую они вырастили на своих приусадебных участках, предоставляются бесплатно.

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