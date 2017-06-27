Посетителей попросили не удивляться странным воплям на Валааме

Епископ Панкратий рассказал про живущих на Валааме павлинах.

"Валаамский павлин Абдула. Почему его так кличут, ведомо только отцу Мефодию, который, как настоящий македонец развёл этих павлинов на Светлом острове. Их уже штук 20 и большинство родились на Валааме. Если будучи на Валааме услышите с Никольского скита странные вопли, не удивляйтесь- это павлины о.Мефодия. И громче всех кричит вожак Абдула))", - написал Епископ Панкратий.