После 60 лет продолжает работать 14% пенсионеров Карелии

Карелиястат проанализировал финансовое положение карельских пенсионеров.

Средний размер пенсии в Карелии на 1 января составил 20,3 тысячи рублей с учетом единовременной денежной выплаты, произведенной в январе 2017 года в соответствии с Федеральным законом 385 в размере 5 тысяч рублей, сообщают "Вести Карелии".

Подробнее читайте в материале издания.