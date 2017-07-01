После двух лет переговоров известный предприниматель из Петрозаводска Вадим Маркелов начал строить площадку с тренажерами в Финляндии

Об этом Вадим Маркелов сообщил на своей странице в соцсети – 7 июля он открывает первую площадку с тренажерами в Йоэнсуу.

"Делаем первую большую площадку в Финляндии, в городе Йоэнсуу, - написал Маркелов. - Муниципалитет выделил красивое место рядом с университетом и стадионом. Мы закончили уже земельные планировки и заливки бетона. На следующей неделе будем монтировать искусственное травяное покрытие и заниматься монтажом тренажёров. Площадка будет состоять из двух частей. Первая часть - перекладины и различные брусья. Вторая часть - линейка тренажёров Street Barbell с синей крышей. Будет смонтирован и свет".

По словам Вадима Маркелова, для его предприятия это первый муниципальный заказ в Финляндии, до этого они всегда делали заказы только для частных компаний.

"Нам понравился деловой подход финских властей. Было предварительно несколько полезных встреч, приезжали к нам различные специалисты на завод. Были специалисты по фитнесу и инженер по безопасности сооружений и конструкций города Йоэнсуу. В мэрии Йоэнсуу, оказывается, есть такая должность. Были и встречи с мэром, и подписание контракта. Все переговоры продолжались около двух лет. Открытие площадки планируется 7 июля".