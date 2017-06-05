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13:04, 05 Июня 2017

После ликвидации 26-го маршрута пассажиры пересядут на троллейбусы, считает Ирина Мирошник

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После ликвидации популярного у горожан 26-го маршрута троллейбусы будут более востребованы в Петрозаводске, считает глава карельской столицы Ирина Мирошник.

Ранее стало известно, что власти решили закрыть два городских маршрута: 23-й и 26-й. Последний пользуется большой популярностью среди горожан благодаря тому, что поездка в нем на пять рублей дешевле, чем в большинстве автобусов. Решение ликвидировать 26-й власти объяснили тем, что он якобы дублирует троллейбусные маршруты. Более того, сделано это было как раз по просьбе ПМУП "Городской транспорт".

В понедельник глава города Ирина Мирошник сообщила журналистам, что все необходимые для ликвидации маршрута процедуры пройдены: прокуратура, ознакомившись с представленными документами, нарушений не обнаружила.

"Перевозчикам направлены уведомления о том, что с 1 января 2018 года деятельность этих маршрутов прекращается", - сказала глава города.

Ирина Мирошник дала понять, что решение о закрытии маршрута может быть пересмотрено только в том случае, если перевозчик обратится в суд и суд встанет на его сторону.

Журналисты, вместе с тем, напомнили главе города, что 26-й автобус почти всегда "битком набит" пассажирами. Не окажется ли так, что в случае его ликвидации, людям не будет хватать места в транспорте?

"Людям хватит места, - заверила Ирина Мирошник. - Эти обстоятельства изучались как раз при принятии решения. И электротранспорт здесь будет больше востребован. Для нас эта миссия также важна, и для петрозаводчан в первую очередь, - сохранение социально значимого, экологичного вида транспорта. Поэтому мы в интересах муниципального предприятия рассуждали".

"Уверена, что оставшийся действующий транспорт справится с этими объемами пассажиропотока", - подчеркнула глава города.

Ирина Мирошник также сообщила, что мэрия продолжит работу по корректировке маршрутов.

"Это были самые острые ситуации, с точки зрения муниципального предприятия, - сказала она. - И это начало работы. Мы не можем сразу все маршруты перекроить и изменить. Такую работу надо выполнять последовательно. Дальше работа будет продолжена в отношении других маршрутов".

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Георгий Жуков
2017-06-05 14:00:40
"После ликвидации 26-го маршрута пассажиры пересядут на троллейбусы, считает Ирина Мирошник"-здорово! На троллейбусе с Ключевой на Кукковку! Какой там номер троллейбуса ходит?
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