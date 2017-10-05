После совершения смертельного ДТП и отставки судья горсуда Петрозаводска вернулась на работу

Отправленная в отставку судья Петрозаводского городского суда Любовь Максимова, совершившая смертельное ДТП с дочерью и внучкой, возвратилась на свою должность.

Как пишет деловая интернет-газета "Вести Карелии", 13 сентября квалификационная коллегия судей республики дала добро на "привлечение Максимовой к исполнению обязанностей судьи".

В редакцию обратился один из наших неравнодушных читателей.

"На днях по своим делам я был в Петрозаводском городском суде, - сообщил он. – И в коридоре с изумлением увидел отправленную в отставку за смертельное ДТП судью Любовь Максимову, о которой вы писали. Трудно представить, но она вновь была в судейской мантии"!

Напомним, судья Максимова ушла в отставку после совершения ДТП, в котором погибли ее дочь и маленькая внучка.

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