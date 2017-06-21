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08:05, 21 Июня 2017

После трагедии на Ладоге в Карелии хотят принять региональный закон о безопасности на воде

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Соответствующее предложение было высказано по итогам оперативного совещания, которое прошло в правительстве после ЧП на Ладожском озере.

Как рассказала пресс-секретарь врио главы Карелии Артура Парфенчикова Марина Кабатюк, на оперативном совещании в правительстве были озвучены страшные цифры - в период с 2012 года на водоемах Карелии погиб 341 человек.

Как заметил Артур Парфенчиков, мы по сути потеряли население целого посёлка.

Очевидно, что вопросы безопасности на воде уже давно требуют внимания. Наряду с законом о "Безопасности дорожного движения" должен появиться аналогичный закон о безопасности на воде.

"Спасательный жилет в лодке должен стать такой же нормой, как ремень безопасности в машине" - сказал Артур Парфенчиков.
Врио Главы дал поручение подготовить пакет изменений в региональные нормативно-правовые акты, регулирующие вопросы безопасности на воде.

Напомним, 19 июня пятеро несовершеннолетних, катаясь на лодке в заливе Импилахти, перевернулись и оказались в воде. Среди подростков было четыре юноши и девушка. Двоим ребятам удалось спастись, поиски остальных подростков сейчас продолжаются. Личности всех несовершеннолетних установлены. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

По данным МЧС, двое подростков, которым удалось выбраться на берег, находятся под присмотром врачей в ЦРБ Сортавалы, их жизни и здоровью ничего не угрожает.

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Комментарии

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gaudealis
2017-06-21 10:59:12
В том случае, когда утонувший человек не использовал спасжилет по причине своей бедности и невозможности его купить, официальной причиной смерти правильнее считать не "несчастный случай" и не "нарушение правил безопасности на воде", а нищету!
В России нищета убивает людей, как ничто другое!
Примите уже, наконец, эффективный ЗАКОН О ЗАЩИТЕ ЛЮДЕЙ ОТ НИЩЕТЫ, господа чиновники!
Гарик
2017-06-21 08:49:44
Принимать надо законы на федеральном уровне.Возлагать на МЧС профилактические ,контрольные и экстренный функции. А то опять докатится все до главы поселения ,у которого не сил ,ни средств.
Гость
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