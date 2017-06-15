После вмешательства Парфенчикова большинство автобусных рейсов в районы Карелии восстановили

В правительстве Карелии сообщили о восстановлении автобусных пассажирских рейсов в районы.

Комментирую ситуацию, возникшую в связи с отказом нескольких компаний осуществлять пассажирские перевозки в районы Карелии с 10 июня, исполняющий обязанности председателя Госкомитета по транспорту Евгений Пыленок рассказал, что после вмешательства руководителя региона Артура Парфенчикова, рейсы по большинству направлений были оперативно восстановлены.

Напомним, что с 10 июня три частные компании прекратили пригородные и междугородные пассажирские перевозки. Предприятие "Карелавтотранс", в чьем хозяйственном ведении находится петрозаводский автовокзал, и Госкомитет Карелии по транспорту предприняли экстренные меры по восстановлению автобусных рейсов.

Как рассказал председатель республиканского Госкомитета по транспорту Евгений Пыленок, критическая ситуация возникла из-за кредитных обязательств «Карелавтотранса» перед тремя компаниями. Однако, без решения суда эти частные компании не могли останавливать свою деятельность, тем более что "Карелавтотранс" снижает свой кредитный долг и исправно оплачивает текущую работу перевозчиков.

По большинству направлений движение пригородных и междугородных автобусов уже восстановлено.

"Маршруты, которые обеспечивались покинувшими нас компаниями, по данным "Карелавтотранса", восстановлены все, за исключением одного из трех рейсов на Костомукшу. Но в пятницу этот вопрос будет закрыт, мы сейчас в этом направлении работаем", − сообщил Евгений Пыленок.

В ближайшем будущем "Карелавтотранс" планирует обновить парк техники и приобрести 17 новых больших комфортабельных автобусов.

В июле будет проведен новый конкурс на пассажирские перевозки, причем, по словам Евгения Пыленка, предпочтение будет отдаваться местным компаниям.