После вмешательства прокуратуры в северных районах Карелии тариф на тепло юридическим лицам снизят, а населению – нет

После вмешательства прокуратуры Госкомитет по ценам и тарифам Карелии сообщил о снижении тарифа на тепло для юрлиц Беломорского и Кемского районов, а также Надвоицкого городского поселения

Как сообщается на официальном сайте карельского правительства, 28 июня на заседании правления Госкомитета по ценам и тарифам рассматривался вопрос о приведении в соответствие с федеральным законодательством утвержденных постановлений. Перед этим республиканская прокуратура проверила работу предыдущего руководства Госкомитета в части соблюдения требований законодательства в сфере государственного регулирования тарифов по теплоснабжению, водоснабжению и водоотведению и направила представление об устранении выявленных нарушений.

На заседании правления было принято решение об исключении из необходимой валовой выручки ООО "Карелэнергоресурс" и ряда других компаний расходов, признанных прокуратурой документально необоснованными на общую сумму 19,8 млн. руб.

В результате с 1 июля 2017 года экономически обоснованный тариф на тепловую энергию ООО "Карелэнергоресурс" снизится на 2,8 процента.

Снижение тарифа на тепловую энергию ООО "Карелэнергоресурс" затронет юридические лица Беломорского и Кемского района, а также Надвоицкого городского поселения, которые оплачивают тепловую энергию по экономически обоснованному тарифу, и приведет к сокращению субсидии, выплачиваемой ресурсоснабжающей организации из республиканского бюджета. Население оплачивает тепловую энергию по тарифам, которые ниже экономически обоснованного уровня. Разница между тарифом для населения и экономически обоснованным тарифом компенсируется теплоснабжающим организациям из республиканского бюджета. Поскольку тариф для населения ниже экономически обоснованного, снижение тарифов для населения не произойдет, сообщает пресс-служба Госкомитета по ценам и тарифам.