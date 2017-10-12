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Новости. Общество
23:30, 12 Октября 2017

Постельные фото Анфисы Чеховой восхитили пользователей

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На фото телеведущая, одетая в кружевную комбинацию, нежится и дурачится в постели.

Телезвезда поделилась милыми утренними снимками, сообщает uznayvse.

"Когда твой друг-папарацци будит тебя на завтрак и неистово щелкает затвором айфона", — подписала серию фотографий Анфиса Чехова. На них телеведущая, одетая в кружевную комбинацию, нежится и дурачится в постели.

Анфиса также поделилась своими утренними мыслями. О счастье.
"Людям свойственно своё счастье всё время к чему-нибудь привязывать: к любви, деньгам, карьере, детям, различным приятным событиям. …А Счастье, это как внутренний свет. Его можно и нужно включать изнутри самого себя! Тогда мало что в мире сможет сделать тебя несчастным! Огорчить, удивить, разозлить, взбудоражить — может! Но при этом внутреннее ощущение счастья никуда не денется!", — написала Чехова.

"Хорошие слова, красивая женщина...", "Анфиса, я вас обожаю! Такая жизнерадостная красотка", "Красивая! Естественная! Непосредственная! Прекрасная!", — оставляют комментарии ее подписчики.

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