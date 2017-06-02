Постоянный автор "Столицы на Онего" Олег Реут сегодня прочитает лекцию для петрозаводчан

Постоянный автор "Столицы на Онего", аналитик Олег Реут сегодня вечером прочитает лекцию в Agriculture_club в рамках проекта "Умная пятница".

Тема лекции Реута – "Как воображаемые памятники создают символические границы".

"Памятники – для памяти. Памятники – о прошлом. В какой степени это прошлое действительно нужно? Какие аспекты из прошлого имеют значение для настоящего и будущего города? Как до сих пор неустановленная памятная стела "Город воинской славы" уже изменила Петрозаводск, провела внутри него символические границы и наделила их пространственно детерминированными маркерами, которые по-новому (ре)конструировали нашу коллективную идентичность?" – говорится в анонсе мероприятия.

Начало "Умной пятницы" – в 20 часов.

Лекция Олега Реута – в 20.30.

Подробную информацию смотрите в паблике проекта.