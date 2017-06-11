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14:59, 11 Июня 2017

Пострадавшая в ДТП с автобусом "Костомукша-Петрозаводск" объяснила, почему пассажиры не были пристегнуты

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Женщина, пострадавшая вместе с внучкой в аварии с рейсовым автобусом в Карелии, поблагодарила за помощь товарищей по несчастью и рассказала подробности происшествия.

Пассажирка автобуса, который 9 июня съехал в кювет на 101 км автодороги "Кочкома-Тикша-Ледмозеро-Костомукша-Госграница", в соцсетях выразила свою благодарность всем, кто помог ей с восьмилетней внучкой после аварии. Она благодарит мужчин, которые помогли выбраться через разбитое окно в автобусе.

"Передняя дверь была подперта деревьями, а запасная дверь не открылась. Мужчинам пришлось ломать окно. Хотя водитель возражал, так как было сзади задымление", - пишет женщина в паблике "Беседка в Костомукше товарной".

Пострадавшая в ДТП благодарит и молодых людей на желтом микроавтобусе, которые подвезли ее с ребенком до Костомукши. Говорит спасибо врачам и медсестрам приемного покоя за их чуткое отношение к поступившим пациентам. По словам женщины, по-хамски вел с пациентами только медбрат бригады скорой помощи, дежурившей утром 9 июня.

"Противно читать комментарии о том, что мы, пассажиры, не пристегиваемся. Неужели я буду жертвовать судьбой внучки? Скажите, у кого-нибудь из пассажиров этого автобуса были рабочие ремни безопасности на сиденьях? У нас не было. В момент аварии я внучку крепко держала руками, так как она спала", - пишет пострадавшая в аварии.

Напомним, ДТП с участием рейсового автобуса "Костомукша-Петрозаводск" произошло на 101-м километре автодороги "Кочкома-Госграница", между поселком Тикша и развилкой "Ледмозеро - Муезерский", около 4 часов утра. Водитель, 1972 года рождения, управляя JAC, допустил съезд автобуса в кювет. За медицинской помощью обратились 15 человек, трое из них были госпитализированы. 

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