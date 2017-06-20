Потерявшихся на Ладоге троих подростков начали искать с помощью гидролокаторов

В МЧС рассказали о ходе поисково-спасательной операции, которая проходит на Ладожском озере в Карелии.

Специалисты в гидрокостюмах, которые применяются для долгого нахождения в воде даже при низких температурах, обследовали прибрежную часть, покрытую тростником. Также спасатели, сотрудники полиции и волонтеры в пешем порядке обследовали берег. Всего в ходе проведения работ было обследовано 26 км береговой линии.

С воздуха район поиска был обследован двумя вертолетами МИ-8 от МЧС России и Республики Карелия. Всего воздушными судами было обследовано 24 кв.км. На воде плавсредствами спасателей и волонтеров было обследовано 32 кв.км. акватории. За период проведения поисково-спасательных работ водолазные расчеты с целью обследования дна провели 17 спусков под воду.

В настоящее время к проведению поисковых работ привлечен 273 человека (из них 22 водолаза) и 72 единицы техники.

Среди прочих, привычных для всех методов спасения пропавших на воде, используются современных технологии спасения. Так, с целью осмотра островов, расположенных в заливе, активно применяются беспилотные летательные аппараты. Специалисты пилотных групп в постоянном режиме осуществляют разведку территорий с островов и прибрежной зоны. Ими обследовано 2 кв. км. территории.

Также в проведении поисковых работ применены гидролокаторы и планируется применение робототехнического комплекса "Фалкон".