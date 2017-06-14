"Потихоньку соберу родственников, подружек. Накрою на стол": Валентина Пивненко отмечает юбилей

"Столица на Онего" пообщалась с депутатом Госдумы Валентиной Пивненко накануне ее юбилея, который она отмечает сегодня, 14 июня.

Свой день рождения Валентина Николаевна решила отметить тихо, по-домашнему, в кругу близких людей.

- Я никогда юбилеи широко не праздную. Зачем весь этот шум? Потихоньку соберу родственников, подружек. Накрою на стол, - рассказала имениница.

- Говорят, Вы хорошо готовите.

- Да, я очень люблю готовить и готовлю хорошо. В будние дни не бывает, чтобы у меня не было супа - дома всегда должно быть первое, это меня с детства приучили. Я очень люблю делать салаты на праздники и в обычные дни. Особенно винегрет. Времени на него, конечно, требуется, но если заранее все овощи отварить, то достаточно быстро можно сделать. Смотришь информационную программу, да нарезаешь. Капусту на винегрет я сама квашу, и очень вкусно получается.

Вы говорите – юбилей! Да мне и некогда, если честно. Когда я дома, надо же дачей заниматься. В этом году я уже посадила 140 клубней гладиолусов. Помидоры в теплицу, лук, морковку, картошку посадила. Я все грядки сама копаю. И даже если сын приезжает с культиватором, все равно вожусь руками, потому что очень люблю землю.

Полный текст интервью - по ссылке.