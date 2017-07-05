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Новости. Общество
18:20, 05 Июля 2017

Повар-раб пожаловался на известную российскую телеведущую

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Ему пригрозили влиятельным супругом звезды.

Повар кулинарной студии Юлии Высоцкой Андрей Иванов обвинил свою именитую работодательницу в рабском труде, сообщает портал dni.ru. Мало того, что мужчина работал восемь месяцев без выходных, так при увольнении не получил денег за переработку, зато имеет теперь пустую трудовую книжку.

"Могу сказать сумму примерную. Это 250 тысяч рублей. Без учета процентов за задержку зарплаты", – заявил кулинар.

Когда Иванов потребовал свои деньги, ему пригрозили влиянием мужа Юлии Высоцкой, режиссера и продюсера Андрея Кончаловского. "Сказали, что Кончаловский по одному звонку решит все проблемы, а меня нигде больше не возьмут на работу", – пожаловался повар. Теперь Андрей Иванов намерен обратиться в прокуратуру и суд.

Высоцкая успевает заниматься не только кулинарией, она снимается в кино и играет в спектаклях у мужа Андрея Кончаловского, блистает на кинофестивалях, ведет программу "Едим дома". А с конца зимы стартовала ее новая передача "Умный дом", в которой Высоцкая делится советами, проверенными на личном опыте.

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