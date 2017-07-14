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Новости. Криминал
10:28, 14 Июля 2017

Повара детсада в Карелии будут судить за запеканку с сальмонеллой

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В Калевале перед судом предстанет обвиняемая в нарушении санитарно-эпидемиологических правил.

Как рассказали в пресс-службе управления Следственного Комитета РФ по Карелии, закончено расследование уголовного дела в отношении 32-летней жительницы поселка Боровой Калевальского района.

По версии следствия, в ноябре 2016 года детям из детсада поселка Боровой на ужин дали неправильно приготовленное поваром готовое блюдо "Запеканка творожная со сгущенным молоком", инфицированное бактериями "Сальмонеллы". Повар не произвела обработку куриных яиц, входящих в состав указанного блюда, нарушила технологический процесс - временной и температурный режим приготовления пищи.

"Воспитанники учреждения употребили в пищу названное блюдо и были заражены инфекционным заболеванием "Сальмонеллез". В результате нарушения санитарно-эпидемиологических правил наступили тяжкие последствия в виде массового заболевания в период с 22.11.2016 по 25.11.2016 семнадцати воспитанников учреждения", - отметили в пресс-службе.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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