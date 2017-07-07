11:48, 07 Июля 2017
Повреждение магистральной сети оставило часть Петрозаводска без горячей воды
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Коммунальщики устраняют аварию, оставившую жителей района Октябрьского проспекта без горячей воды
По данным пресс-службы АО "ПКС-Тепловые сети", под временное отключение горячей воды попадают дома на ул. Мурманская, ул. Бесоветская, наб. Варкауса, пер. Широкий, ул. Виданская, ул. Мурманская, пр. Октябрьский, пр. Первомайский, ул. Советская, ул. Грибоедова, ул. Московская и ул. Кондопожская.
Работы по устранению повреждения начались незамедлительно: на месте трудятся усиленная ремонтная бригада и три единицы техники. Подачу горячей воды возобновят в нормативные сроки, к моменту завершения рабочего дня вода будет в домах.
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