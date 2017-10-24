Повышение минимальной зарплаты в Карелии сократит число получателей соцпомощи

Повышение минимальной заработной платы, запланированное правительством Карелии с 1 января 2018 года, приведет к сокращению числа жителей, имеющих право на социальную помощь.

Такие расчеты провело министерство социальной защиты, труда и занятости Карелии при подготовке проекта соглашения между правительством, Союзом организаций профсоюзов и Союзом работодателей.

Как сообщалось ранее, соглашение предусматривает повышение минимальной заработной платы для большинства работников бюджетных и коммерческих организаций до 10 тыс. рублей.

Рост доходов приведет к тому, что часть получателей социальной помощи потеряет право на льготы.

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