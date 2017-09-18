16:29, 18 Сентября 2017
Повышение пенсий произойдет раньше, чем планировалось
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Пенсии неработающим пенсионерам будут проиндексированы на месяц раньше, чем планировалось – с 1 января 2018 года на 3,7%, заявил журналистам министр труда и социальной защиты Максим Топилин.
"Инфляция прогнозировалась до последнего времени 3,7-3,8% за этот год, а у нас инфляция является основанием и на инфляцию за прошлый год индексируется пенсии с 1 февраля. В связи с тем, что у нас прогноз поменялся — 3,2% будет инфляция в этом году, то в этой связи принято решение проиндексировать пенсии на 3,7% с 1 января следующего года. То есть не с 1 февраля", — заявил Топилин, чьи слова цитирует РИА Новости.
Вот здесь – подробнее.
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