10:29, 07 Июля 2017
Повышение пенсионного возраста сэкономит бюджету 1,7 триллиона рублей
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Эксперт назвал неизбежностью повышение возраста выхода на пенсию у россиян.
Повышение пенсионного возраста по формуле "65/63" для мужчин и женщин позволит сократить трансферты из федерального бюджета в Пенсионный фонд вдвое — с текущих 4% до 2,2% ВВП к 2035 году. Для Минфина это может означать экономию в 1,7 трлн рублей. Об этом сообщают "Известия".
В своем материале издание ссылается на исследования Научно-исследовательского института Минфина России (НИФИ). Кроме того, повышение пенсионного возраста по такой формуле позволит сократить количество пенсионеров в России на 5 млн человек.
Вот здесь – подробности.
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