Пожарные спасли собаку, едва не утонувшую в канаве в Петрозаводске

В карельской столице пожарные спасли из канавы собаку, сообщает ГУМЧС по Карелии.

В воскресенье 20.23 дежурные подразделения пожарно-спасательной части №1 Петрозаводска привлекались для оказания помощи населению.

Около дома № 62 по Вытегорскому шоссе собака увязла в канаве.

Личный состав провёл работы по спасению животного из канавы. После проведённых работ она была передана в приют для животных.