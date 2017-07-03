09:18, 03 Июля 2017
Пожарные спасли собаку, едва не утонувшую в канаве в Петрозаводске
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В карельской столице пожарные спасли из канавы собаку, сообщает ГУМЧС по Карелии.
В воскресенье 20.23 дежурные подразделения пожарно-спасательной части №1 Петрозаводска привлекались для оказания помощи населению.
Около дома № 62 по Вытегорскому шоссе собака увязла в канаве.
Личный состав провёл работы по спасению животного из канавы. После проведённых работ она была передана в приют для животных.
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