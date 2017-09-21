Пожарные в Петрозаводске спасли 12 человек

На улице Машезерской загорелся жилой дом, сообщили в городской дежурно-диспетчерской службе Петрозаводска.

В минувшую среду 20 сентября в 22.08 на ул. Машезерской произошел пожар в жилом доме.

Повреждены электрические счетчики двух квартир, а также стена одной квартиры на площади 0,1 кв.м. Причина: аварийный режим работы электрооборудования.

Спасено 12 человек.