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11:43, 23 Мая 2017

Пожилого велосипедиста насмерть задавили в Карелии

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В Пудожском районе автомобиль насмерть сбил велосипедиста, сообщает УГИБДД Карелии.

Во вторник около 11.00 на 522-м км автодороги А-119 совершен наезд на велосипедиста.

В результате происшествия пожилой мужчина (возраст уточняется) от полученных ранений скончался до приезда скорой помощи.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

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