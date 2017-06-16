Новости. Экономика
16:31, 16 Июня 2017

Практичная и долговечная гидроизоляция фундамента из блоков ФБС

По теме

Эксперты предупредили о росте числа депрессивных регионов России
16.06.17 17:20
Путешествуем по Казани
16.06.17 16:31
Практичная и долговечная гидроизоляция фундамента из блоков ФБС
16.06.17 16:31
Все новости
Загрузка...

При создании фундамента зданий применяются различные системы, при этом большой популярностью пользуются конструкции с использованием блоков ФБС, которые состоят из бетона с армированной основой.

Это максимально продуманная конструкция со специальными полостями на торцевой части, в которые на этапе строительства заливают строительный раствор. Стоит отметить, что, несмотря на то, что они имеют высокий уровень прочности и долговечности, чтобы со временем они не утратили своих функциональных свойств, потребуется дополнительная гидроизоляция фундамента http://gidroizolator.ru/nashi-resheniya/obmazochnaya-gidroizolyatsiya/,  во избежание впитывания влаги и последующего разрушения. Этот процесс необходимо проводить на стадии возведения, но, если такой этап был упущен, сделать это можно и в процессе эксплуатации объекта.

Современные смеси гидроизоляции для бетонных конструкций

Пористая структура бетона, без специальной обработки может разрушаться, так как циклы заморозки и оттаивания снижают ее функциональность. Чтобы предотвратить нежелательные последствия, стоит своевременно позаботиться о проведении комплекса мероприятий по гидроизоляции фундамента. Компания "СТГ" предлагает комплексный подход, создавая максимально эффективные системы. Современные материалы позволяют предельно быстро и просто решить любую проблему. В большинстве случаев используются проникающие смеси, изготовленные из полимерных добавок и цемента. Такой раствор предельно прост в применении.

Особенности использования

Наносимый раствор проникает даже в самые крохотные трещины и поры бетона, при заполнении он кристаллизуется, благодаря чему образуется надежный гидроизоляционный барьер. Выполненная в строгом соответствии с технологическим процессом гидроизоляция, способна защитить фундамент от грунтовых вод или сезонных осадков, и продлить его эксплуатационный срок. Кроме того, что эта система делает конструкцию монолитной, к ее достоинствам можно отнести следующее:

  • Простота применения, быстрое застывание и сжатые сроки работы.
  • Продолжительная эксплуатация.
  • Максимальная защита от влаги.

Если вам необходимо осуществить ремонт бетонных элементов, бордюр и даже колонн, заполнить возможные пустоты, швы или трещины, образовавшиеся в конструкции, используйте эпоксидный клей, купить который можно по доступной цене.

На правах рекламы

По теме

Эксперты предупредили о росте числа депрессивных регионов России
16.06.17 17:20
Путешествуем по Казани
16.06.17 16:31
Практичная и долговечная гидроизоляция фундамента из блоков ФБС
16.06.17 16:31
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
14.06.2017, 14:56
Шокирующие подробности обнаружения пропавшего подростка в Петрозаводске
09.06.2017, 11:26
Лапки кверху, или почему "Яблоко" сдается без боя 
13.06.2017, 10:40
Семь дней губернатора: "Я буду обращать внимание на мелочи"
13.06.2017, 10:23
Горячую воду в некоторых районах Петрозаводска включат раньше, чем планировалась
13.06.2017, 13:23
Стало известно, когда закончится дождь в Карелии
12.06.2017, 09:48
Нелидов накануне 60-летия рассказал, что привело его на скамью подсудимых

Аналитика

Сегодня 13:44
Расследование
Тайная и явная жизнь интерната "Черемушки"
Этих людей в психоневрологическом интернате (ПНИ) "Черемушки" называют "получатели социальных услуг". Не пациенты, не больные, не клиенты, а "получатели". Всего 276 человек. С разными судьбами, с разными диагнозами, с непредсказуемым будущим.
"Понадобится больше следователей" 1
13.06.2017 12:48
Семь дней губернатора: "Я буду обращать внимание на мелочи" 7
13.06.2017 10:40
Лапки кверху, или почему "Яблоко" сдается без боя  32
09.06.2017 11:26
Скандал в профсоюзном семействе 3
08.06.2017 11:10
Вся аналитика

Чтиво

15.06.2017 12:00
Личное мнение
"Ищу кандидата, готового на подпись" 3
В сети появилась просьба к кандидатам и докторам искусствоведения подписать отчет экспертов по делу Юрия Дмитриева. Но экспертизы пока никто не видел.
"Я шумиху не люблю" 11
14.06.2017 14:47
Праздники, митинги, лебеди и сухой закон 3
13.06.2017 13:28
В Петрозаводске торжественно открыли сезон фонтанов
09.06.2017 14:57
архив чтиво

Медиа

День России в Петрозаводске
13.06.2017 12:13
все фото и видео

Афиша

Завтра в театрах (1)
Приключения Колобка
детям
В кинотеатрах (10)
Мумия
Тачки 3
детям
Очень плохие девчонки
Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки
Весь этот мир
Он и Она
Орбита 9
Одаренная
Его собачье дело
Чудо-Женщина
Вся афиша полностью

Опрос

Пойдете ли вы на выборы главы Карелии?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»