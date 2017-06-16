Практичная и долговечная гидроизоляция фундамента из блоков ФБС

При создании фундамента зданий применяются различные системы, при этом большой популярностью пользуются конструкции с использованием блоков ФБС, которые состоят из бетона с армированной основой.

Это максимально продуманная конструкция со специальными полостями на торцевой части, в которые на этапе строительства заливают строительный раствор. Стоит отметить, что, несмотря на то, что они имеют высокий уровень прочности и долговечности, чтобы со временем они не утратили своих функциональных свойств, потребуется дополнительная гидроизоляция фундамента http://gidroizolator.ru/nashi-resheniya/obmazochnaya-gidroizolyatsiya/, во избежание впитывания влаги и последующего разрушения. Этот процесс необходимо проводить на стадии возведения, но, если такой этап был упущен, сделать это можно и в процессе эксплуатации объекта.

Современные смеси гидроизоляции для бетонных конструкций

Пористая структура бетона, без специальной обработки может разрушаться, так как циклы заморозки и оттаивания снижают ее функциональность. Чтобы предотвратить нежелательные последствия, стоит своевременно позаботиться о проведении комплекса мероприятий по гидроизоляции фундамента. Компания "СТГ" предлагает комплексный подход, создавая максимально эффективные системы. Современные материалы позволяют предельно быстро и просто решить любую проблему. В большинстве случаев используются проникающие смеси, изготовленные из полимерных добавок и цемента. Такой раствор предельно прост в применении.

Особенности использования

Наносимый раствор проникает даже в самые крохотные трещины и поры бетона, при заполнении он кристаллизуется, благодаря чему образуется надежный гидроизоляционный барьер. Выполненная в строгом соответствии с технологическим процессом гидроизоляция, способна защитить фундамент от грунтовых вод или сезонных осадков, и продлить его эксплуатационный срок. Кроме того, что эта система делает конструкцию монолитной, к ее достоинствам можно отнести следующее:

Простота применения, быстрое застывание и сжатые сроки работы.

Продолжительная эксплуатация.

Максимальная защита от влаги.

Если вам необходимо осуществить ремонт бетонных элементов, бордюр и даже колонн, заполнить возможные пустоты, швы или трещины, образовавшиеся в конструкции, используйте эпоксидный клей, купить который можно по доступной цене.

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