Права пассажиров нарушались на ж/д вокзале Петрозаводска, установила прокуратура

Карельской транспортной прокуратурой проведена проверка соблюдения прав пассажиров на железнодорожном вокзале Петрозаводск, в ходе которой выявлены нарушения.

"Установлено, что в здании железнодорожного вокзала Петрозаводск и его билетных кассах уровень искусственной освещенности не соответствует требованиям санитарных правил", - отметили в ведомстве.

В этой связи, прокуратурой в отношении начальника вокзала Петрозаводск возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ст.6.4 КоАП РФ, внесено представление.

Ход рассмотрения представления и устранение нарушений контролируются.