18:20, 23 Июня 2017
Права пассажиров нарушались на ж/д вокзале Петрозаводска, установила прокуратура
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Карельской транспортной прокуратурой проведена проверка соблюдения прав пассажиров на железнодорожном вокзале Петрозаводск, в ходе которой выявлены нарушения.
"Установлено, что в здании железнодорожного вокзала Петрозаводск и его билетных кассах уровень искусственной освещенности не соответствует требованиям санитарных правил", - отметили в ведомстве.
В этой связи, прокуратурой в отношении начальника вокзала Петрозаводск возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ст.6.4 КоАП РФ, внесено представление.
Ход рассмотрения представления и устранение нарушений контролируются.
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