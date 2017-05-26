Правительство добавит три района Карелии в арктическую зону

В сухопутные территории арктической зоны России добавят несколько районов Карелии, следует из подготовленного правительством проекта указа президента.

"Беломорский, Лоухский и Кемский муниципальные районы Республики Карелия соответствуют особенностям Арктической зоны, определенным в Основах государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 2020 года и дальнейшую перспективу", — пояснили "Известиям" в пресс-службе Минэкономразвития.

Ранее о необходимости включения части Карелии в Арктическую зону заявлял полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Николай Цуканов. По его мнению, это даст новые возможности в развитии региона и позволит получить дополнительные средства на развитие социальной, транспортной и промышленной инфраструктуры.

По данным издания, 1 февраля 2017 года Минэк внес в правительство программу социально-экономического развития Арктической зоны на период до 2020 года и дальнейшую перспективу, содержащую расчеты по финансированию проектов на общую сумму более 209,7 млрд руб