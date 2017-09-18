Правительство Карелии планирует увеличить дефицит бюджета 2017 года

Дефицит бюджета Карелии на 2017 год планируется увеличить на 92,4 млн. рублей согласно проекту закона, внесенного в парламент главой республики.

Согласно законопроекту о внесении изменений в бюджет, предусматривается увеличение в 2017 году доходов казны на 507,5 млн. рублей, расходов – на 600 млн. рублей.

За счет каких поступлений планируется увеличить дефицит бюджета, можно узнать в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".