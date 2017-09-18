11:59, 18 Сентября 2017
Правительство Карелии планирует увеличить дефицит бюджета 2017 года
По теме
Загрузка...
Дефицит бюджета Карелии на 2017 год планируется увеличить на 92,4 млн. рублей согласно проекту закона, внесенного в парламент главой республики.
Согласно законопроекту о внесении изменений в бюджет, предусматривается увеличение в 2017 году доходов казны на 507,5 млн. рублей, расходов – на 600 млн. рублей.
За счет каких поступлений планируется увеличить дефицит бюджета, можно узнать в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
По теме
Выбор читателей
11.09.2017, 19:55
12.09.2017, 17:03
13.09.2017, 09:21
17.09.2017, 09:03
11.09.2017, 08:56
Аналитика
Сегодня 13:15
Политкухня
В августе в Петрозаводске начал свою работу региональный штаб Алексея Навального, который намерен участвовать в президентской кампании-2018. Об этом разговор с Артёмом Корнышовым, координатором штаба политика в Карелии.
15.09.2017 14:30
15.09.2017 12:35
14.09.2017 11:55
13.09.2017 09:21
Чтиво
13.09.2017 11:50
Личное мнение
Наш любимый блогер Наталья Ермолина рассказала о своей мантре, молитве, домашней заготовочке для Бога.
11.09.2017 10:16
04.09.2017 17:13
04.09.2017 15:28
Медиа
10.09.2017 12:59
Комментарии