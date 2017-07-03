15:51, 03 Июля 2017
Правительство Карелии: с республики сняты штрафные санкции
По теме
Загрузка...
В правительстве Карелии опровергли информацию, что Карелия вошла в число регионов, получивших больше всего штрафов за неудовлетворительное выполнение программы расселения граждан из аварийного фонда.
Штрафные санкции сняты с Республики Карелия решением правления государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, пишут "Вести Карелии".
Штрафные санкции предъявляются регионам за невыполнение целевых показателей программы. Правлением государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства принято решение о достижении Республикой Карелия значения целевых показателей по итогам 2014-2015 годов.
Подробнее читайте в материале издания.
По теме
Выбор читателей
26.06.2017, 14:23
26.06.2017, 16:38
30.06.2017, 06:40
26.06.2017, 09:38
Аналитика
Сегодня 11:58
Политкухня
В Карелии обсудили курортный сбор: вводить, или не вводить.
Сегодня 09:44
30.06.2017 09:42
30.06.2017 08:08
Чтиво
Сегодня 17:06
Личное мнение
Главные события недели. Авторский взгляд журналиста и блогера Евгения Белянчикова.
30.06.2017 11:11
27.06.2017 11:22
26.06.2017 14:23
Медиа
Новое
Сегодня 16:55
Опрос
Если бы выборы главы Карелии состоялись в это воскресенье, за кого бы вы отдали свой голос?
Комментарии