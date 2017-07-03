Правительство Карелии: с республики сняты штрафные санкции

В правительстве Карелии опровергли информацию, что Карелия вошла в число регионов, получивших больше всего штрафов за неудовлетворительное выполнение программы расселения граждан из аварийного фонда.

Штрафные санкции сняты с Республики Карелия решением правления государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, пишут "Вести Карелии".

Штрафные санкции предъявляются регионам за невыполнение целевых показателей программы. Правлением государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства принято решение о достижении Республикой Карелия значения целевых показателей по итогам 2014-2015 годов.

Подробнее читайте в материале издания.