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Новости. Общество
09:38, 02 Октября 2017

Правительство Карелии спасает АО "Пряжинское", где от голода умирают коровы

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По поручению главы Республики Карелия Артура Парфенчикова в воскресенье 1 октября в Пряже прошло экстренное совещание, посвященное критической ситуации в АО "Пряжинское".

В совещании, которое прошло в Пряже под председательством премьер-министра Александра Чепика, приняли участие первый заместитель председателя Законодательного собрания РК Ольга Шмаеник, представители общественности района, руководители силовых и профильных органов исполнительной власти республики, сообщили в правительстве Карелии.

"К нам приходит все большее количество жалоб, ситуация развивается по негативному сценарию. Здесь собрались все заинтересованные стороны, чтобы найти пути выхода", - отметил премьер-министр, открывая совещание.

По словам работников фермы, ситуация сложилась критическая. В последние дни скот кормили гнилым сеном. В воскресенье закончилось и оно.

Как рассказала жительница Пряжи Екатерина Ефремова, ролик с призывом о помощи, размещенный в сети интернет накануне, посмотрели уже несколько тысяч человек. За один неполный день жители республики прислали более 150 тысяч рублей.

Средства поступают из многих районов Карелии. По словам общественницы, руководитель АО "Эссойла" Насиб Абдуллаев готов бесплатно выделить машину корма. Требуется только официальное письмо с просьбой о помощи. Зоотехник Татьяна Раутанен рассказала, что голодающим коровам присылают яблоки, картошку, хлеб и даже молоко.

По утверждению основного акционера АО "Пряжинское" Айво Халлиста о сложившейся ситуации он узнал лишь на прошлой неделе, полностью доверившись назначенному им директору Сергею Вилкову. Директор не информировал его об отсутствии кормов. Сергей Вилков, в свою очередь, утверждает, что заготовки кормов не сделаны из-за отсутствия обещанных "внешних средств", которые так и не поступили.

После обсуждения ситуации было решено инициировать обращение в прокуратуру с просьбой о проверке по статье "жестокое обращение с животными". А в случае, если в течение понедельника собственник не найдет средств прокормить принадлежащий ему скот, в Пряжинском районе будет объявлен режим чрезвычайной ситуации. Это решение даст возможность кормить стадо за счет средств резервного фонда республиканского бюджета с последующим выставлением счета собственнику.

"Сделаем все возможное. Предприятие в беде не оставим", - подытожил Александр Чепик.

Напомним, работники АО "Пряжинское", которые в течение четырех месяцев не получают зарплату, объявили сбор помощи для умирающих на фермах от голода животных. То, что сегодня происходит на предприятии, люди называют голодомором.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Беня
2017-10-02 11:37:47
Перед обедом попробую помычать от голода, дико интересно шо будет :)
grigorjev
2017-10-02 11:34:20
Вот что стало, когда условные юристы и прочая камарилья, оседлали карельскую землю, леса и воды.
gaudealis
2017-10-02 11:15:39
С одной стороны, я понимаю драматизм ситуации и сочувствуют и бывшему успешному совхозу, и не получающим зарплаты сотрудникам, и голодающим коровам.
Но с другой стороны (как бы цинично это ни звучало) для меня странно, почему резервный фонд республиканского бюджета следует расходовать на спасение одного частного (!!!) предприятия, подобного которому - тысячи по всей стране. Ведь бабушка надвое сказала, что "последующее выставление счета собственнику" принесёт какие-то результаты. И потом: в течение какого периода времени республиканский бюджет будет выделять деньги на финансирование этого коровника? Месяц? Два? Год? Предприятие убыточно - и это факт. Решать проблему выхода его на безубыточное производство можно годами...
Самое главное: предлагаю всем вспомнить ликование и безудержную радость всех ватников, когда по федеральным каналам показывают сюжеты об убытках польских фермеров, чьи яблоки гниют из-за отсутствия рынков сбыта (на что повлияли, среди прочего, наши "санкции"). Когда вы видите это, вам весело, правда? Очень весело и смешно? Тогда, быть может, вы найдёте повод поржать и теперь, глядя на дохнущих коров Пряжинского района?..
User
2017-10-02 13:06:07
gaudealis, это не смешно. Смешно было "искандерам" 3 года назад, когда ватники из каждого утюга вещали о пользе импортозамещения для подъема отечественного сельского хозяйства. Результат, как говорится, налицо.
NIK
2017-10-02 10:12:03
""Правительство Карелии спасает АО "Пряжинское", где от голода умирают коровы""

Вы сначала спасите ,порядок наведите ,и накажите виновных. А "спасать " можно вечно ,так и спасти.
Бородатый
2017-10-02 10:05:22
О, как интересно-то! Айво Халлист, как основной акционер, конечно, мог чего-нибудь и не знать. А вот Айво Халлиста, как генеральный директор, знать был обязан, ведь с 31.07.2017 именно он занимает эту должность по данным egrul.nalog.ru. Роль зиц-председателя понятна, а что говорят боевые счетоводы ФНС?
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