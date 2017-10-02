""Правительство Карелии спасает АО "Пряжинское", где от голода умирают коровы""

По поручению главы Республики Карелия Артура Парфенчикова в воскресенье 1 октября в Пряже прошло экстренное совещание, посвященное критической ситуации в АО "Пряжинское".

В совещании, которое прошло в Пряже под председательством премьер-министра Александра Чепика, приняли участие первый заместитель председателя Законодательного собрания РК Ольга Шмаеник, представители общественности района, руководители силовых и профильных органов исполнительной власти республики, сообщили в правительстве Карелии.

"К нам приходит все большее количество жалоб, ситуация развивается по негативному сценарию. Здесь собрались все заинтересованные стороны, чтобы найти пути выхода", - отметил премьер-министр, открывая совещание.

По словам работников фермы, ситуация сложилась критическая. В последние дни скот кормили гнилым сеном. В воскресенье закончилось и оно.

Как рассказала жительница Пряжи Екатерина Ефремова, ролик с призывом о помощи, размещенный в сети интернет накануне, посмотрели уже несколько тысяч человек. За один неполный день жители республики прислали более 150 тысяч рублей.

Средства поступают из многих районов Карелии. По словам общественницы, руководитель АО "Эссойла" Насиб Абдуллаев готов бесплатно выделить машину корма. Требуется только официальное письмо с просьбой о помощи. Зоотехник Татьяна Раутанен рассказала, что голодающим коровам присылают яблоки, картошку, хлеб и даже молоко.

По утверждению основного акционера АО "Пряжинское" Айво Халлиста о сложившейся ситуации он узнал лишь на прошлой неделе, полностью доверившись назначенному им директору Сергею Вилкову. Директор не информировал его об отсутствии кормов. Сергей Вилков, в свою очередь, утверждает, что заготовки кормов не сделаны из-за отсутствия обещанных "внешних средств", которые так и не поступили.

После обсуждения ситуации было решено инициировать обращение в прокуратуру с просьбой о проверке по статье "жестокое обращение с животными". А в случае, если в течение понедельника собственник не найдет средств прокормить принадлежащий ему скот, в Пряжинском районе будет объявлен режим чрезвычайной ситуации. Это решение даст возможность кормить стадо за счет средств резервного фонда республиканского бюджета с последующим выставлением счета собственнику.

"Сделаем все возможное. Предприятие в беде не оставим", - подытожил Александр Чепик.

Напомним, работники АО "Пряжинское", которые в течение четырех месяцев не получают зарплату, объявили сбор помощи для умирающих на фермах от голода животных. То, что сегодня происходит на предприятии, люди называют голодомором.