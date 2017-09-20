Правительство Карелии выдаст гранты инициативным жителям села

Инициативные граждане в районах Карелии получат грантовую поддержку для реализации проектов в сельской местности.

Об этом говорится в постановлении правительства республики. Документ вступает в силу с 1 января 2018 года. Субсидии из республиканского бюджета будут предоставляться на реализацию общественно значимых проектов с участием граждан, проживающих в сельских поселениях.

Грантовые средства можно будет потратить на создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок. Поддержку могут получить инициативы по восстановлению природных ландшафтов и историко-культурных памятников. Третьим приоритетным направлением является сохранение национальных, культурных традиций, народных промыслов и ремесел.

Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".