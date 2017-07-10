Правительство Москвы передало здание в центре города властям Карелии

Здание на Садовнической улице закрепили за Представительством Карелии при Президенте Российской Федерации.

"Принять в государственную собственность Республики Карелия из собственности города Москвы нежилое здание общей площадью 1074,5 кв. м, расположенное по адресу: г. Москва, ул. Садовническая, д. 64, строение 1, кадастровый номер 77:01:0002014:1114", - говорится в тексте распоряжения от 3 июля, которое подписал врио главы Карелии Артур Парфенчиков.

За государственным казенным учреждением Республики Карелия "Представительство Республики Карелия при Президенте Российской Федерации" здание закреплено на праве оперативного управления.