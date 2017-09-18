Правительство одобрило повышение МРОТ до прожиточного минимума

Правительство одобрило законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 85% прожиточного минимума трудоспособного населения с 1 января 2018 года и до 100% — с 2019 года.

Об этом сообщил министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин.

"Правительство одобрило проект, в котором с 1 января 2018 года МРОТ предлагается установить в сумме 9 489 рублей. Это ровно 85% от фактического прожиточного минимума за II квартал, а с 1 января 2019 года этот законопроект предусматривает выравнивание МРОТ и прожиточного минимума трудоспособного населения. На 1 января 2019 года устанавливается относительная величина 100%", — заявил Топилин, чьи слова цитирует RNS.

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