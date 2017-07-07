Правительство РФ отменило автокресла для детей с 7 лет

Постановлением правительства Российской Федерации внесены изменения в Правила дорожного движения в части применения детских удерживающих устройств, сообщает ГИБДД Карелии.

Госавтоинспекция Карелии напоминает водителям, как безопасно перевозить детей в автомобиле.

Постановлением Правительства Российской Федерации внесены изменения в Правила дорожного движения в части применения детских удерживающих устройств.

Для детей в возрасте до 7 лет ввели безальтернативное детское удерживающее устройство – автолюлька либо автокресло. И отступление от действующих правил не допустимо.

Перевозка детей в возрасте от 7 до 11 лет (включительно) на переднем сиденье легкового автомобиля разрешено только с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка. На заднем сиденье допускается использование штатных ремней безопасности.

Однако стоит отметить, что эффективность использования детских удерживающих устройств неоспорима, и подтверждена многочисленными исследованиями.

Новая редакция закона предусматривает альтернативу для детей в возрасте от 7 до 12 лет – либо детское автокресло, либо ремень безопасности.

Но по статистике именно дети-пассажиры в возрасте от 7 до 12 лет в дорожные происшествия попадают в три раза чаще, чем малыши от 0 до 7 лет.

Так, с начала года на дорогах Карелии в дорожных авариях пострадали 18 детей-пассажиров, 11 из которых в возрасте от 7 до 12 лет.

Учитывая множество факторов риска для ребенка-пассажира, Госавтоинспекция Карелии рекомендует перевозить детей в детском удерживающем устройстве даже после достижения ими 7-летнего возраста. Особенно это важно для детей, чьи физические параметры – рост и вес – ниже средневозрастного.