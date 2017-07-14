Правительство России продлило лицензирование импорта щебня в страну

С 1 июля по 31 декабря 2017 года ввоз нерудных стройматериалов в Россию из государств, не входящих в Евразийский экономический союз, будет возможен при наличии лицензии.

В правительстве Карелии эту меру называют способом поддержать местных производителей щебня. Весной текущего года члены правительства собирались готовить обращение в Москву с просьбой продлить лицензирование импорта щебня. Чиновники мотивировали свое решение тем, что ограничение на ввоз в республику импортного щебня подтолкнет к развитию карельских предприятий и будет способствовать развитию внутреннего рынка.

Правительством Республики Карелия совместно с министерством промышленности и торговли Российской Федерации была организована работа по пролонгации с 1 июля 2017 года лицензирования импорта щебня в Россию. В итоге было принято соответствующее постановление правительства Российской Федерации.

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