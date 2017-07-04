Правительство России выделит 2 млрд рублей на помощь ипотечным заемщикам

Как заявил замглавы министерства финансов России Алексей Моисеев, на помощь ипотечным заемщикам из Резервного фонда правительства будет выделено 2 миллиарда рублей. Моисеев сослался на поручение президента РФ, в соответствии с которым правительство разрабатывает мероприятия по дополнительной поддержке валютных заемщиков, пишут "Вести Карелии".

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